"Чого не китайською": у Харкові продавець назвав українськомовних людей рагулями

У Харкові продавець та співвласник закладу назвав українськомовних людей рагулями. Він навіть заявив, що шкодує, бо народився в Україні.

Чоловік принципово не хотів обслуговувати людей українською. Один зі співвласників закладу вибачився за партнера.

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"Чого мене зобов'язують говорити українською? А чого не китайською", – обурювався продавець.

Як аргументував свою позицію продавець

Заклад має назву "7ЧБРК". Клієнт переконував, що ніхто не змушує робити працівника це у приватному житті, але він зобов'язаний обслуговувати клієнтів державною мовою.

Працівник закладу сказав, що для нього таке прохання – це насильство. Саме тому він спілкуватиметься тією мовою, якою йому зручно.

Я не хочу чинити насильства щодо себе. Я краще буду англійською,

– говорив він.

Згодом один з власників написав до клієнта. Чоловік зізнався, що йому соромно та він погоджується з кожним пунктом обурення.

У Харкові відмовились обслуговувати українською: дивіться відео



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Текст публікації Сергія Стерненка

І знову мовний скандал.

У Харкові продавець та співвласник закладу обізвав україномовних громадян рагулями, заявив що шкодує, що живе в Україні та принципово відмовив клієнтові у обслуговуванні українською.

Інший співвласник вже за свого партнера вибачився. Черговий випадок дискримінації українців в Україні за мовною ознакою.

Але деякі слуги народу вам і далі розповідатимуть, що "російськомовних" в Україні "притісняють".