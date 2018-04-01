16:33
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чого б попросили сьогодні люди у Христа, якби побачили, як він входить до Києва?, – Турчинов

414 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Фото з вільних мереж

У Вербну неділю, яку 1 квітня святкують християни східного обряду, глава РНБО Олександр Турчинов опублікував релігійний допис на своєму персональному сайті. Так, Турчинов написав, що Ісус Христос прийшов у світ не для розваги натовпу чудесами, а щоб звільнити людство від рабства гріха, забравши на хрест жадібність, жорстокість, підступність і безпринципність людей.

Окрім того, Турчинов зазначив, що Ісус у Єрусалимі не годував і лікував натовп, а натомість вигнав торговців із храму.

Читайте також: Вербна неділя 2018: дата свята, що можна і не можна робити в цей день

"Христа не здивувало, що народ, не дочекавшись розваг, безкоштовних продуктів і напоїв, зажадав, щоб його розіп'яли. Месія не виправдав надії натовпу...", – зазначив глава РНБО.

А чого б попросили сьогодні люди у Христа, якби побачили, як він входить, скажімо, в Київ, Житомир або Дніпро? Безкоштовної якісної та смачної їжі? Якомога більше грошей без праці і зусиль? Швидкого лікування обридлих хвороб та імпортного пійла? А може, попросили б "жахнути" з міномета по парламенту, щоб подивитися, як будуть лежати у кривавих калюжах чоловіки і жінки з депутатськими значками? Як-не-як якась розвага,
– мовиться у дописі Турчинова.

Він також додав, що якби Ісус відмовився задовольнити примхи людей, вони могли б "почати шукати цвяхи".

Читайте також: Папа Римський згадав про Україну у своєму великодньому зверненні

"З тих часів, коли Ісус входив у Єрусалим, минуло більше двох тисяч років. Але і зараз більшість продовжує чекати дива, простих рецептів для вирішення складних проблем – без важкої праці, без надзусиль. Аплодують тим, хто обіцяє швидкі та легкі рішення, не бажаючи вірити Христу, що легкий шлях зазвичай веде в пекло, що причину своїх проблем треба шукати в собі. Якщо хочеш, щоб усе навколо стало кращим – стань кращим. І немає іншого шляху до процвітання", – висловив переконання Турчинов.

Теги: Новини України Новини політики Великодні свята релігія Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук