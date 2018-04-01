Чого б попросили сьогодні люди у Христа, якби побачили, як він входить до Києва?, – Турчинов

У Вербну неділю, яку 1 квітня святкують християни східного обряду, глава РНБО Олександр Турчинов опублікував релігійний допис на своєму персональному сайті. Так, Турчинов написав, що Ісус Христос прийшов у світ не для розваги натовпу чудесами, а щоб звільнити людство від рабства гріха, забравши на хрест жадібність, жорстокість, підступність і безпринципність людей.

Окрім того, Турчинов зазначив, що Ісус у Єрусалимі не годував і лікував натовп, а натомість вигнав торговців із храму.

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"Христа не здивувало, що народ, не дочекавшись розваг, безкоштовних продуктів і напоїв, зажадав, щоб його розіп'яли. Месія не виправдав надії натовпу...", – зазначив глава РНБО.

А чого б попросили сьогодні люди у Христа, якби побачили, як він входить, скажімо, в Київ, Житомир або Дніпро? Безкоштовної якісної та смачної їжі? Якомога більше грошей без праці і зусиль? Швидкого лікування обридлих хвороб та імпортного пійла? А може, попросили б "жахнути" з міномета по парламенту, щоб подивитися, як будуть лежати у кривавих калюжах чоловіки і жінки з депутатськими значками? Як-не-як якась розвага,

– мовиться у дописі Турчинова.

Він також додав, що якби Ісус відмовився задовольнити примхи людей, вони могли б "почати шукати цвяхи".

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"З тих часів, коли Ісус входив у Єрусалим, минуло більше двох тисяч років. Але і зараз більшість продовжує чекати дива, простих рецептів для вирішення складних проблем – без важкої праці, без надзусиль. Аплодують тим, хто обіцяє швидкі та легкі рішення, не бажаючи вірити Христу, що легкий шлях зазвичай веде в пекло, що причину своїх проблем треба шукати в собі. Якщо хочеш, щоб усе навколо стало кращим – стань кращим. І немає іншого шляху до процвітання", – висловив переконання Турчинов.