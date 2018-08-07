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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чого бояться українці: найпоширеніші фобії

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Найпоширеніші фобії українців
Найпоширеніші фобії українців / shkolazhizni.ru

Згідно зі статистикою, близько 70% українців страждають від фобій – сильного страху, який може викликати хвороби серця, судин та навіть спричинити появу виразки.

Медики стверджують, що до фобій схильні близько 20% населення планети, передає "Сегодня".

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Найпоширеніші фізичні ознаки фобій:
- прискорене серцебиття;
- глибоке дихання;
- запаморочення;
- пітливість;
- слабкість.

via GIPHY

Найбільше в Україні страждають на: страх до собак, страх смерті, висоти та втрата близьких, фобія каламутної води, страх підхопити інфекцію, страх війни, публічного виступу, бути звільненим.

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А у світі набирає обертів номофобія — страх через відсутність пристрою мобільного зв'язку. Також найчастіше люди бояться темряви, самотності та замкнутого простору, відчувають страх перед польотами, бояться вигляду крові та змій.

Позбутись фобії можна поступово — за допомогою медикаментів, релаксації і психотерапії. Лікарі рекомендують не уникати об'єкта свого страху, а йти йому назустріч.

via GIPHY

До слова, чимало голлівудських зірок та відомих людей страждають на найрізноманітніші фобії.

Що таке фобія? Це хворобливий, постійний страх, який виникає через певні ситуації, дії, речі, тварин чи людей. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Коли фобія виходить з-під контролю, це може призвести до психічного розладу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Психологія Лікування Стрес
Джерело: 24 Канал
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