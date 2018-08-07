Чого бояться українці: найпоширеніші фобії

Згідно зі статистикою, близько 70% українців страждають від фобій – сильного страху, який може викликати хвороби серця, судин та навіть спричинити появу виразки.

Медики стверджують, що до фобій схильні близько 20% населення планети, передає "Сегодня".

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Найпоширеніші фізичні ознаки фобій:

- прискорене серцебиття;

- глибоке дихання;

- запаморочення;

- пітливість;

- слабкість.

Найбільше в Україні страждають на: страх до собак, страх смерті, висоти та втрата близьких, фобія каламутної води, страх підхопити інфекцію, страх війни, публічного виступу, бути звільненим.

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А у світі набирає обертів номофобія — страх через відсутність пристрою мобільного зв'язку. Також найчастіше люди бояться темряви, самотності та замкнутого простору, відчувають страх перед польотами, бояться вигляду крові та змій.

Позбутись фобії можна поступово — за допомогою медикаментів, релаксації і психотерапії. Лікарі рекомендують не уникати об'єкта свого страху, а йти йому назустріч.

До слова, чимало голлівудських зірок та відомих людей страждають на найрізноманітніші фобії.

Що таке фобія? Це хворобливий, постійний страх, який виникає через певні ситуації, дії, речі, тварин чи людей. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Коли фобія виходить з-під контролю, це може призвести до психічного розладу.

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