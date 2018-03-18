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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чого чекати Україні від нової-старої влади у Росії після виборів: ймовірний сценарій

13:33, сьогодні 688 Читать новость на русском

Вибори в Росії хоч і навряд змінять обличчя влади у Кремлі, це таки новий етап у зовнішній політиці агресора щодо України. Про виборців можна забути і, не озираючись на суспільну думку, впроваджувати свої плани.

Результат російських виборів – ні для кого не секрет. Коли ігри у псевдодемократичність закінчаться, попереду буде 6 років чергового президентства Володимира Путіна. Тоді із виборцями загравати вже не буде потреби. І сусіди агресора можуть наразитися на чергові вибрики у його зовнішній політиці.

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"Путін почувається скривдженим. Швидше зараз він впроваджує ізоляційну позицію – довкола тільки вороги. Серед і Україна, звісно", – зазначив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Похвалитися перемогами на українських фронтах, як політичному, так і воєнному, незмінному очільнику Кремля нічим. Тому політолог припускає, що Україну з порядку денного в РФ потрохи прибиратимуть. Бо відносини між країнами особливо погіршити вже і нічим.

Баба з возу – кобилі легше. Ось приблизно така символіка. Так зневажливо через губу. Зелений виноград, не дуже й хотілося. Буде така стилістика. Звичайно, за першої ліпшої можливості він (Кремль – 24) буде наступати Україні на мозолі, на хвіст, створювати додаткові труднощі,
– вважає експерт.

Водночас дипломат та екс-представник України в Мінську Роман Безсмертний впевнений: на Росію саме зараз слід тиснути щодо Донбасу. І самим, і через союзників у світі.

Між виборами в Росії і їх фіналізацією і виборами в Україні – рік. Це, по суті, той простір, в якому ми перебуваємо для того, щоб вийти на якусь логіку процесу реінтеграції. Якщо цього зроблено не буде, це означає, що лише через півтора роки можна сподіватися на якийсь конструктивний діалог,
– наголосив віце-прем'єр-міністр України (2005 рік) Роман Безсмертний.

На руку Києву може зіграти і проведення Росією Чемпіонату світу з футболу – обличчя Кремлю перед світовою спільнотою треба берегти. Тож це влучний час нав'язувати розмову і про миротворців, і обмін полоненими.

"Коли починаєш такий діалог, важливо зробити кроки, які не дають можливості вернутися у фазу "нуль". Очевидно, що це потребуватиме з боку України ініціативи щодо можливо переходу в двохсторонній переговорний процес Москва – Київ", – зауважив Безсмертний.

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І вікно можливостей залежатиме від активності України на міжнародній арені. Від Кремля, нічого окрім палок в колеса, не чекають.

"Росію цей уповільнений конфлікт влаштовує більше. І у нас зростає ймовірність того, що Росія буде наполягати на миротворцях в односторонньому порядку, як вона зробила в Абхазії і Осетії – на підставі мандата СНД", – сказав військовий експерт Олег Жданов.

На четвертий рік агресії більшість взаємин між Україною і Росією обмежуються Кримом і Донбасом. І на спільне переконання експертів, в силах України зрушити з мертвої точки хоча б вирішення конфлікту на Донбасі.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Новини Росії Анексія Криму Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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