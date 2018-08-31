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Чого чекати українським пасажирам наступного року: Wizz Air розповів про амбітні плани

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Wizz Air планує втричі збільшити український пасажиропотік до 2019 року
Wizz Air планує втричі збільшити український пасажиропотік до 2019 року / Фото з відкритих джерел

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air планує наступного року перевезти 2,5 мільйона пасажирів на українських напрямках.

Про це виконавчий віце-президент Wizz Air Стівен Джонс повідомив у бліц-інтерв'ю LIGA.net.

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Такий показник є втричі більшим, ніж підсумки обслуговування пасажирів на українських напрямках за 2017 рік.

У 2016 році ми обслужили 418 тисяч пасажирів на українських напрямках, у 2017 році – 746 тисяч пасажирів. Зростання – 78%,
– сказав Джонс.

Топ-менеджер Wizz Air наголосив, що авіакомпанія планує і далі нарощувати обсяги перевезення. Наразі з 104 літаків компанії сьогодні чотири базуються в Україні

"За 8 місяців 2018 року ми бачимо зростання пасажиропотоку на 118% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. За підсумками 2018 року плануємо перевезти 1,7 мільйона ​​пасажирів, у 2019 – 2,5 мільйона пасажирів на українських напрямках", – зазначив топ-менеджер Wizz Air.

Нагадаємо, угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 грн.

Теги: Новини України авіація Wizz Air Подорожі
Джерело: 24 Канал
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