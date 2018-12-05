Чого чекати від ринку комерційної нерухомості України за 2-3 роки

Рік добігає кінця і фахівці роблять прогнози, до чого готуватись на ринку нерухомості у найближчій перспективі.

Що зміниться на ринку комерційної нерухомості розповів під час прес-конференції у Києві представник міжнародної компанії Colliers International в Україні Олександр Носаченко.

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За прогнозами фахівця, ринкова вартість окремих об'єктів комерційної нерухомості впродовж наступних 2-3 років може зрости удвічі.

Він наголошує, що вартість активів, які існують на ринку комерційної нерухомості зараз – "це дуже дешево".

Учасники ринку в перспективі наступних 2-3 років очікують збільшення ринкової вартості об'єктів комерційної нерухомості. Якщо нічого драматичного не відбуватиметься з країною і економікою, зокрема, через 3 роки в окремо взятих випадках ми можемо отримати вартість удвічі вища за ту, яку заплатили покупці,

– прогнозує експерт.

Він зауважує, що з огляду на порівняно невисокі ціни на активи, вигідний час для придбання якісних об'єктів нерухомості саме зараз.

За даними фахівців, у середньо- та довгостроковій перспективі, частка іноземних інвесторів на українському ринку буде зростати.

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Щоправда, у полі зору міжнародних інвесторів перебувають здебільшого готові об'єкти нижче ринкової вартості, з вдалою локацією, стабільним грошовим потоком та якісним наповненням орендарів з довгостроковими договорами.

Це гарний час для придбання кращих об'єктів. Цьогоріч були продані дуже якісні об'єкти. Масової появи кращих об'єктів не буде, бо ринок дуже обмежений. Я не бачу тенденції до того, щоб банки масово позбувались якісного заставного майна. Сьогодні не так просто знайти хороший і безпроблемний об'єкт, який має тенденцію до збільшення своєї вартості,

– пояснив Носаченко.

Серед об'єктів комерційної нерухомості, які його компанія продала у 2018-му були: БЦ Horizon Park у Києві, ТРЦ Sky Park у Вінниці, складські комплекси у Броварах і кілька великих офісних приміщень у Києві.

Що таке комерційна нерухомість?Це будівлі та споруди, які використовуються для комерційної діяльності. До таких об'єктів можна зарахувати різні об'єкти нерухомості, які передбачають принесення прибутку: готелі, офіси, склади, торгівельні приміщення, розважальні комплекси тощо.