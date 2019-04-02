Чого чекати від Росії напередодні другого туру виборів в Україні

Росія докладатиме чимало зусиль для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні протягом наступних трьох тижнів до проведення другого туру президентських виборів. Кремль захоче поставити під сумнів легітимність процесу обрання гаранта.

Москва прагне дестабілізувати ситуацію і буде створювати обставини, за яких вільні й чесні вибори опинилися би під сумнівом. Таку думку Укрінформу висловив екс-заступник держсекретаря США, старший директор у питаннях прав людини американського Інституту Маккейна Девід Крамер.

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Головний інтерес Росії полягає в тому, щоби спробувати створити середовище, в якому наступний президент – або переобраний президент Порошенко – розглядався б як нелегітимний. Україна може зробити те, чого не може Росія за президентства Путіна,

– зауважив він.

Зокрема, Україна провела відкриті та справедливі вибори, голосування було чесним і відображає погляди українського народу. Кремль боїться цього, тому і робитиме все проти перемоги справжнього демократичного процесу в Україні.

Експерт додав, що наразі не можна однозначно стверджувати, чи може Росія поставити на Зеленського чи Порошенка, які вийшли в другий тур президентських виборів. Проте, протягом наступних трьох тижнів ситуація значно проясниться і буде відомо, чи підтримує Кремль когось з кандидатів.

Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.

Як у РФ відреагували на вибори в Україні?Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що вибори в Україні ще не закінчилися. Він нагадав, що має бути другий тур, тому "поки давати якісь висновки офіційні рано, потрібно почекати". Крім того, Пєсков не розповів і про ставлення до результату Володимира Зеленського, лідируючого за підсумками першого туру.