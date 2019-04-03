Чого чекають у Кремлі від другого туру: пояснення російського політолога

Наразі в Кремля немає раціональної та довготривалої стратегії щодо України, однак можливій поразці чинного президента, без сумніву, зрадіють. На Зеленського там сподіваються більше.

Росія наразі не робить акценту на стратегію, а намагається втілити тактичний підхід, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Апостроф".

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"Точно так само, як в Росії не було стратегічного плану щодо Грузії, а було гостре бажання прищемити хвіст Саакашвілі. Їм це вдалося, але яка користь від того, що Саакашвілі позбувся влади, якщо Грузія все одно рухається в європейську систему цінностей і НАТО. І те ж саме з Україною", – наголосив політолог.

Попри те, що можлива поразка Порошенка викличе "бурю заїоплення в однієї конкретної людини", Росія все одно не зможе того, що могла колись.

Але, думаю, реальні можливості Кремля вплинути на події в Україні сильно скоротилися в порівнянні з тим, що було п'ять років тому,

– зазначив Орєшкін.

Російський політолог вважає, що Зеленського в Кремлі розглядають як кращий варіант.

"По-перше, тому що його прізвище не "Порошенко". Друге міркування, трохи більш раціональне, полягає в тому, що Зеленський – молодий, недосвідчений, і, можливо, його вдасться якимось чином "розвести" або провести Україну шляхом хаотизації, коли не так важливо, які сили діють - важливо, щоб вони дестабілізували ситуацію", – пояснив він.

На думку Орєшкіна, "розгойдати ситуацію" у Росії можуть спробувати через радикальні кола – вони будуть перешкоджати Зеленському.

Завдання в тому, щоб перешкодити Україні рухатися шляхом європеїзації будь-якими способами,

– стверджує він.

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.



