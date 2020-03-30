Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок

Цифра дня: $52 трлн!

Именно столько составляет объем Мирового потребительского рынка.

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А теперь представьте как на него повлияет крантин и изменившиеся привычки потребителей?

Как изменится структура потребления?

Любой кризис рано или поздно закончится, а привычки останутся и можно предположить, что изменения будут такими:

1. Вырастут расходы на здоровье – диагностика, профилактика. Вырастет качество и продолжительность жизни. Здравоохранение – одна из перспективных сфер для инвестирования и стартапов.

2. Изменятся связанные с этим технологии – телемедицина, дистанционный скрининг здоровья, боты – помощники по здоровью. В след за спросом появится много новых сервисов.

3. Питание.

Многие и после карантина продолжат готовить дома. Вижу как это им доставляет удовольствие. Данный тренд изменит спрос на продукту питания. Появятся новые шоу, видеокурсы, наборы посуды и продуктов под конуретные блюда.

4. Одежда.

Будет иметь все менее важное значение в жизни людей. Требования к дизайн, качеству будут снижаться. Новый тренд – no brend.

Капитализация luxory брендов скоро растворится.

5. Работа.

Все проще будет работать дистанционно. Это повлияет на оборудование, приобретаемое для этого. Изменится формат офисов и структура спроса на них.

6. Путешествия.

Раз можно работать удаленно из дома, что мешает работать удаленно из-за границы, как делают программисты? Изменится формат и длительность путешествий.

7. Мусор.

Оставшиеся дома люди видят сколько они продуцируют мусора, многих это сподвигнет к уменьшению излишнего потребления.

8. Меньше будет спрос на предметы роскоши. Карантин показал, что представляет истинную ценность, что нет.

9. Печать денег, которыми заливают сегодня экономики разных стран, приведет к падению доверия к ним. Изменится мировая финансовая система. Будут иметь ценность активы, а не бумажки.

10. Вырастет доля виртуальных активов и продуктов. Виртуальное пространство станет и местом отдыха и работы и даже личной жизни.

В виртуальных мирах люди будут жить и делать состояния. Именно здесь будет наибольший всплеск потребления.

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11. Акциям корпораций люди так же будут доверять больше, чем деньгам государств. Они же будут основным активом сбережения. Как и реальные активы, вроде плодородной органической земли.

12. Проблемы с перебоем питания во время карантина сформирует у людей новую привычку (я на за выходцев из СССР) – иметь дома запасы еды. Кто-то даже начнет выращивать дома что-то из продуктов. Вырастет спрос на готовые "вертикальные фермы", которые можно размещать дома или в гараже.

13. Люди будут все более предпочитать органические продукты и обращать внимание на экологию.

14. Люди будут меньше тратить денег на шмотье и еду, и больше на впечатления и путешествия.

Так что, уже сегодня можно начинать готовить новые бизнес-модели и продукты для обновившегося человечества и огромного потребительского рынка.

Но это все в случае, если не будет новых черных лебедей.