Чого найбільше бракує Україні: результати опитування

Україні сьогодні найбільше бракує миру – так вважають 71% опитаних українців. А найменше державі бракує впливовості у світі (8%).

Найбільшою загрозою для країни українці вважають масовий виїзд людей закордон (56%), свідчать результати соцопитування, проведеного Соціологічної групою "Рейтинг".

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Чого сьогодні найбільше бракує Україні?

71% українців вважають, що Україні найбільше бракує миру,

43% – що Україні потрібен порядок,

40% – стабільність,

37% – єдність,

36% – достаток,

30% – розвиток,

30% – справедливість,

8% – впливовість у світі.

Запит українців на усі перелічені категорії за останні 3 місяці зріс, найбільше – щодо миру та порядку.



Речі, яких найбільше бракує Україні / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

Найбільшою загрозою для України люди сьогодні вважають:

56% – масовий виїзд українців закордон,

46% – економічний занепад,

45% – зубожіння населення

40% – погіршення здоров’я нації,

37% – екологічні катастрофи,

36% – повномасштабну війну з Росією,

35% – зростання злочинності,

35% – деградацію населення,

33% – вимирання населення,

29% – розвал країни,

29% – девальвацію гривні, інфляцію,

22% – безлад, анархію,

20% – масові заворушення,

17% – встановлення диктатури,

16% – голод,

13% – міжнародну ізоляцію України,

13% – тероризм,

3% – інше,

3% – важко відповісти.

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За останні 3 місяці серед українців відчутно зросла актуальність таких загроз як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилась загроза девальвації гривні, інфляції.

Найбільш актуальні загрози для України / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.