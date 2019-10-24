Чого найбільше бракує Україні: результати опитування
Україні сьогодні найбільше бракує миру – так вважають 71% опитаних українців. А найменше державі бракує впливовості у світі (8%).
Найбільшою загрозою для країни українці вважають масовий виїзд людей закордон (56%), свідчать результати соцопитування, проведеного Соціологічної групою "Рейтинг".
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Чого сьогодні найбільше бракує Україні?
- 71% українців вважають, що Україні найбільше бракує миру,
- 43% – що Україні потрібен порядок,
- 40% – стабільність,
- 37% – єдність,
- 36% – достаток,
- 30% – розвиток,
- 30% – справедливість,
- 8% – впливовість у світі.
Запит українців на усі перелічені категорії за останні 3 місяці зріс, найбільше – щодо миру та порядку.
Речі, яких найбільше бракує Україні / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"
Найбільшою загрозою для України люди сьогодні вважають:
- 56% – масовий виїзд українців закордон,
- 46% – економічний занепад,
- 45% – зубожіння населення
- 40% – погіршення здоров’я нації,
- 37% – екологічні катастрофи,
- 36% – повномасштабну війну з Росією,
- 35% – зростання злочинності,
- 35% – деградацію населення,
- 33% – вимирання населення,
- 29% – розвал країни,
- 29% – девальвацію гривні, інфляцію,
- 22% – безлад, анархію,
- 20% – масові заворушення,
- 17% – встановлення диктатури,
- 16% – голод,
- 13% – міжнародну ізоляцію України,
- 13% – тероризм,
- 3% – інше,
- 3% – важко відповісти.
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За останні 3 місяці серед українців відчутно зросла актуальність таких загроз як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилась загроза девальвації гривні, інфляції.
Найбільш актуальні загрози для України / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"
Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
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