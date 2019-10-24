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      Чого найбільше бракує Україні: результати опитування

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      Україні найбільше бракує миру, вважає більшість громадян
      Україні найбільше бракує миру, вважає більшість громадян / dniprograd.org

      Україні сьогодні найбільше бракує миру – так вважають 71% опитаних українців. А найменше державі бракує впливовості у світі (8%).

      Найбільшою загрозою для країни українці вважають масовий виїзд людей закордон (56%), свідчать результати соцопитування, проведеного Соціологічної групою "Рейтинг".

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      Чого сьогодні найбільше бракує Україні?

      • 71% українців вважають, що Україні найбільше бракує миру,
      • 43% – що Україні потрібен порядок,
      • 40% – стабільність,
      • 37% – єдність,
      • 36% – достаток,
      • 30% – розвиток,
      • 30% – справедливість,
      • 8% – впливовість у світі.

      Запит українців на усі перелічені категорії за останні 3 місяці зріс, найбільше – щодо миру та порядку.

      речі, яких найбільше бракує Україні статистика опитування
      Речі, яких найбільше бракує Україні / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Найбільшою загрозою для України люди сьогодні вважають:

      • 56% – масовий виїзд українців закордон,
      • 46% – економічний занепад,
      • 45% – зубожіння населення
      • 40% – погіршення здоров’я нації,
      • 37% – екологічні катастрофи,
      • 36% – повномасштабну війну з Росією,
      • 35% – зростання злочинності,
      • 35% – деградацію населення,
      • 33% – вимирання населення,
      • 29% – розвал країни,
      • 29% – девальвацію гривні, інфляцію,
      • 22% – безлад, анархію,
      • 20% – масові заворушення,
      • 17% – встановлення диктатури,
      • 16% – голод,
      • 13% – міжнародну ізоляцію України,
      • 13% – тероризм,
      • 3% – інше,
      • 3% – важко відповісти.

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      За останні 3 місяці серед українців відчутно зросла актуальність таких загроз як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилась загроза девальвації гривні, інфляції.

      загрози Україна статистика опитування

      Найбільш актуальні загрози для України / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Соціологічне дослідження Статистика
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