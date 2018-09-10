17:29
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і пологи
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чого не варто купувати новонародженому малюку

178 Читать новость на русском
Чого не варто купувати новонародженому малюку
Чого не варто купувати новонародженому малюку / unsplash.com

Готуватися до народження першої дитини – отже перестрахувати себе і купити все найнеобхідніше. Але важливо не переборщити з цим та не накупити непотрібних речей.

Поки обіцяні урядом "бебі-бокси" (коробка-колиска, ковдра, матрацик, одяг, підгузки, іграшки) у пологові ще не надійшли, варто перші необхідні речі купити.

Читайте також: Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою

Коли "бебі-бокси" з 25 предметів з'являться у пологових, можна порівняти свій список зі списком "бебі-боксу" і викреслити повторювані речі. Окрім того, є речі, які новонародженому не варто купувати заздалегідь.

Деякі речі не варто купувати малюку заздалегідь

Деякі речі не варто купувати малюку заздалегідь

1. Не всі малюки народжуються з однаковою вагою і ростом. Тож не варто закуповувати наперед речі, наприклад, 50-го розміру, адже малюк може мати 56 сантиметрів росту.

2. Соска і пляшка протягом перших шести місяців вам не знадобляться, якщо можна нагодувати малюка виключно грудним молоком. 

3. Такі засоби по догляду за дитячою шкірою як шампунь, гель для ванни, пінка для підмивання, крем під підгузник, крем для зимової погоди тощо потрібні, але не варто запасатися ними. Адже варто спершу обрати необхідний засіб, який підійде малюку і не викликатиме подразнень та алергії.

4. Також не варто брати одразу величезні пачки підгузок, адже підгузки можуть не підійти. Для початку беріть малі пачки до 20 штук максимум, аби зрозуміти, які найкраще підходять вашому малюку.

Не купуйте багато одягу наперед – малюк може мати інший ріст при народженні

Не купуйте багато одягу наперед – малюк може мати інший ріст при народженні

Фото: Unsplash

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Поради Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сьогодні, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сьогодні, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сьогодні, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
сьогодні, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук