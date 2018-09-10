Чого не варто купувати новонародженому малюку

Готуватися до народження першої дитини – отже перестрахувати себе і купити все найнеобхідніше. Але важливо не переборщити з цим та не накупити непотрібних речей.

Поки обіцяні урядом "бебі-бокси" (коробка-колиска, ковдра, матрацик, одяг, підгузки, іграшки) у пологові ще не надійшли, варто перші необхідні речі купити.

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Коли "бебі-бокси" з 25 предметів з'являться у пологових, можна порівняти свій список зі списком "бебі-боксу" і викреслити повторювані речі. Окрім того, є речі, які новонародженому не варто купувати заздалегідь.

Деякі речі не варто купувати малюку заздалегідь

1. Не всі малюки народжуються з однаковою вагою і ростом. Тож не варто закуповувати наперед речі, наприклад, 50-го розміру, адже малюк може мати 56 сантиметрів росту.

2. Соска і пляшка протягом перших шести місяців вам не знадобляться, якщо можна нагодувати малюка виключно грудним молоком.

3. Такі засоби по догляду за дитячою шкірою як шампунь, гель для ванни, пінка для підмивання, крем під підгузник, крем для зимової погоди тощо потрібні, але не варто запасатися ними. Адже варто спершу обрати необхідний засіб, який підійде малюку і не викликатиме подразнень та алергії.

4. Також не варто брати одразу величезні пачки підгузок, адже підгузки можуть не підійти. Для початку беріть малі пачки до 20 штук максимум, аби зрозуміти, які найкраще підходять вашому малюку.

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