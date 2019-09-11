Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

23 вересня президент України Володимир Зеленський може вперше зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Чи варто покладати великі надії на цю зустріч та яке значення вона матиме для України – розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков у коментарі 24 каналу.

Очікується, що лідери країн зустрінуться у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочнеться 17 вересня у Нью-Йорку. У ній також візьмуть участь лідери Венесуели, Франції, Південної Кореї, Казахстану, Лівії, Ірану та Іраку.

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На що сподіватися Україні?

За словами Миколи Бєлєскова, це, швидше за все, буде протокольна зустріч, а не класичні переговори.

На полях Генасамблеї ООН зазвичай проводяться просто зустрічі: потиснули один одному руки, сфотографувалися, сказали якісь приємності. Звісно, тривалість розмови скаже багато, навіть якщо ми не дізнаємося деталі. Так, якщо це розтягнеться на годину-дві – може бути щось серйозне. А якщо 30 хвилин, враховуючи роботу перекладачів – це формальне привітання,

– пояснив експерт.

Також Микола Бєлєсков додає: українці багато уваги приділяють цій зустрічі, але це невиправдано. За його словами, Трампу Україна не цікава в принципі, передусім економічно. Проте це стосується безпосередньо американського лідера, а не політикуму країни загалом.

"Геополітично Трамп нас сприймає лише як проблему. Точніше – не нас самих, а конфлікт із Росією для нього – перешкода для того, щоб налагоджувати стосунки з РФ", – говорить Бєлєсков.

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Тому навіть якщо до кінця року Зеленський поїде до Вашингтону на переговори у Білому домі, експерт сумнівається, що вони принесуть певну користь. Саме через таку позицію Трампа.

Водночас Україні зараз на американському напрямку варто звернути увагу на співпрацю з Конгресом. Адже там ще залишається значна підтримка: як серед демократів, так і серед республіканців. Тобто, за словами експерта, концентруватися варто на взаєминах із, умовно кажучи, бюрократією середньої ланки.

Це має більше перспектив, ніж якісь умовні переговори у Білому домі, які, я більше ніж впевнений, нічого не дадуть. Навіть якщо вони відбудуться завтра,

– резюмував експерт.

Що кажуть у Штатах?

В цілому у США очікують, що президенти обговорять питання безпеки, зокрема протистояння агресії Росії, і ця зустріч стане початком позитивних взаємин між американським та українським лідерами.

Так, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що основною темою розмови Зеленського і Трампа стане безпекова допомога Києву.

Для США важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії. Це – важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом,

– сказав він.

Також він додав, що важливою темою під час зустрічі президентів стане протидія корупції в Україні: "Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію". Дипломат упевнений в тому, що Дональд Трамп зацікавлений у цьому також.

Що відомо про комунікацію між Зеленським і Трампом?Наприкінці липня Трамп і Зеленський провели розмову телефоном, обговоривши співпрацю між державами. Ця розмова лідерів України та США була другою. Вперше Дональд Трамп зателефонував Зеленському після перемоги останнього на президентських виборах.



Український гарант своєю чергою одразу після своєї інавгурації висловив бажання зустрітися з Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Трамп тоді запросив Зеленського відвідати Вашингтон з офіційним візитом.