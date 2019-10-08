Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози

Протягом останніх чотирьох років в Україні спостерігалася певна сезонність коливання курсу гривні: вона починала дешевшати протягом осені та на початку зими, а потім покращувала свої позиції. Проте у 2019 році, принаймні станом на кінець вересня, ця сезонність була дещо перервана.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Capital.

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Він пояснив: це відбулося через те, що в Україну вкладають багато іноземного спекулятивного капіталу. Тобто іноземці вклали чотири мільярди доларів в цінні папери держави і це сприяло тому, що курс гривні посилювався.

Та ризик полягає в тому, що як ці мільярди прийшли в Україну, так вони можуть й піти. Механізму, як зупинити цей відтік, немає,

– наголосив він.

Й додав, що при цьому восени співвідношення між експортом та імпортом в Україні традиційно погіршується. Більше завозиться іноземних товарів, відповідно вивозиться валюта через торгівлю. Скоріш за все, це тиснутиме на гривню і вона буде слабшати, якщо тільки не буде притоку спекулятивного капіталу.



Олександр Паращій

"Та варто розуміти, що капітал цей дуже мобільний. Саме тому дуже важко спрогнозувати курс долара, наприклад, на кінець року. Адже ніхто не розуміє, що у голові в цих спекулянтів. Вони вже закупили чимало українських цінних паперів", – зазначив Паращій.

За словами експерта, чим більше вони це роблять, тим більше росте для них ставка на Україну, гривню тощо. Якщо вони розуміють, що ставка росте, тобто будь-яке коливання курсу буде для них більш болючим.

Відповідно вони більш прискіпливо слідкуватимуть за новинами в країні й більш нервово реагуватимуть, якщо щось буде не так. Наприклад, те, що Україні протягом вересня не вдалося домовитися з МВФ, ці спекулянти сприйняли дещо насторожено,

– зауважив Паращій.

Тож вони стали більше слідкувати за новинами навколо "ПриватБанку" та незалежності Нацбанку. Адже розуміють, що це ті параметри, на які звертає увагу Міжнародного валютного фонду. І поки Україна не матиме угоди з МФВ, ця нервовість буде залишатися, а курс не буде піддаватися прогнозуванню, вважає експерт.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу