Чого очікувати від Росії: Дуда та Столтенберг обговорили Україну і Чорне море

Президент Польщі Дуда на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорив актуальні питання захисту та підтримку для України.

Серед тем – Чорне море та Балтійське регіон та ракетний конфлікт, повідомляє Укрінформ.

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"Підняли питання співпраці з партнерами по НАТО в районі Чорного моря, зокрема Грузії, Молдови, а також підтримки України в тій складній ситуації, в якій вона опинилася", – заявив Дуда.

Політики сконценртувались і на тому, "чого можна очікувати від Росії". Зокрема, польський лідер наголосив – сили НАТО повинні ставати мобільнішими.

Як НАТО буде допомагати Україні? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.

При цьому Дуда зазначив, що Варшава реалізує союзницькі зобов'язання та збільшить витрати на оборону.

Зі свого боку, Столтенберг нагадав, що НАТО готує скоординовану відповідь на розміщення Росією ракет поблизу кордонів альянсу. Генсек додав, що Москві необхідно "повернутися до дотримання" договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Що таке ДРСМД та чому США з нього вийшли?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вашингтон офіційно повідомив Росію про призупинення участі у договорі ще 2 лютого через постійні порушення з боку Росії.Тепер Путін не втомлюється повторювати про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США. Натомість у США на такі заяви не реагують серйозно – їх називають пустослівними.