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      Чого очікувати від Росії під час місцевих виборів в Україні

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      КВУ оцінив ризики впливу Росії на місцеві вибори в Україні / 24 канал

      Ризики впливу Росії на місцеві вибори в Україні у 2020 році будуть більшими у порівнянні з президентськими та парламентськими виборами 2019 року.

      Україні загрожує вплив Росії більше. ніж іншим країнами. Про це сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель, пише Укрінформ.

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      "За оцінкою Комітету виборців, ризики російського впливу на місцеві вибори 2020 року будуть не меншими, навіть більшими, у порівнянні з минулими загальнонаціональними виборчими кампаніями", – пояснив він.

      Голова КВУ також зауважив, що втручання Росії у вибори в Україні відбувається в кількох напрямках – зокрема, інформаційному.

      Зараз російська медійна машина перетворюється на фабрику зі створення українських політичних зірок. Ми бачимо, що деякі українські політики є надзвичайно популярними в російських медіа,
      – розповів Кошель.

      Він також нагадав про поїздку до Москви Віктора Медведчука напередодні парламентських виборів в Україні минулого року, де той зустрічався з російськими прем’єр–міністром і президентом.

      "Ця поїздка дуже широко висвітлювалася російським телебаченням, доступ до якого має значна кількість громадян України, а після кодування телеканалів, цей відсоток надзвичайно стрімко зріс", – зауважив Кошель.

      КВУ також відзначає загрози фейкового спостереження за процесомвиборчої кампанії, роботу в соціальних мережах, роботу ботів, антиукраїнських сторінок.

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      Що треба знати про місцеві вибори 2020

      • Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.
      • Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Україна – Росія Російська пропаганда Місцеві вибори 2020 Новини України Новини політики
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