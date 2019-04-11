Чого очікувати від Зеленського і що насправді треба Росії: пояснення експерта

Чистий виборчий процес і справедливі результати – це головне завдання президентських виборів в Україні незалежно від лідера рейтингів. Саме цього чекає Захід і дуже не хоче Кремль.

Росія очікує внутрішніх протистоянь між українцями і обов’язково ними скористається, вважає політолог та співробітник Естонського інституту у закордонних справах Джеймс Шерр, пише "Голос Америки".

Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Саме такий результат Шерр пояснює очікуванням великих змін в Україні, які не відбулися – або ж їх прості українці просто не помітили.

Як фахівець, який розмовляє з фахівцями, я можу сказати, що за Порошенка відбулися важливі структурні реформи і певні досягнення, але треба додати, що пересічні люди цього не відчули,

– пояснює він.

Інша важлива проблема та причина високих рейтингів Зеленського – "незмінність культури влади та системи, заснованої на поєднанні особистих та державних інтересів". Шерр також зазначив, що розгадати наміри Зеленського наразі складно. Хоча ситуація стає щоразу більше зрозумілішою, все одно "деякі питання залишаються без відповідей".

"Кожна розумна людина тут вимушена бути непевною. Найм’якіше, що можна сказати про нього це те, що він ще не зовсім сформована особа. Він щоразу більше роз'яснює позиції. Вони у багатьох відношеннях лунають цілком розумно", – вважає експерт.

Водночас Шерр зазначив, що майбутні парламентські вибори будуть важливішими, ніж президентські. Зі свого боку, українці будуть готові до реакції у разі неприйнятних дій.

Ми маємо країну, яку, на мою думку, вже неможливо втиснути в російські плани для регіону. Країну, яка безжалісно покарає будь-якого президента, який піде на небезпечні компроміси з Росією. Це не так, як у Росії, де, ставши президентом, можна робити що заманеться,

– сказав політолог.

Щодо Росії, то тут не варто недооцінювати загроз. На думку політолога, Росія не має на меті зробити президентом України проросійську особу. Її завдання наразі полягає в іншому.

"Росія зацікавлена в нестабільності, і тому Росія не зацікавлена у тому, щоб це був чистий, впорядкований процес з результатами, які визнає ціла країна". – додав Шерр.

Так, якщо результат виборів не визнає половина країни, то Москва намагатиметься використати таку ситуацію для подальшого розпалення конфлікту. Шерр також наголосив, що Володимиру Зеленському "негайно потрібна команда і швидке визначення пріоритетів". З’ясувати усі "підводні камені" і побачити реальну картину українцям вдасться вже через місяць.

Натомість Захід "свого" кандидата не має – там очікують від України чистого виборчого процесу. У разі перемоги Зеленського, західні партнери швидко намагатимуться встановити з ним конструктивні взаємини.

Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.



Результати першого туру виборів