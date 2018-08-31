Чого варто боятися українцям після вбивства Захарченка: екс-заступник голови СБУ

31 серпня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху був вбитий ватажок окупантів Олександр Захарченко. У прямому ефірі 24 каналу екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що українцям не треба нічого чекати від цієї події, тому що все залишиться так, як є. Можливо, буде погіршення не стільки на фронті, скільки в ситуації з перемовинами.

За його словами, українські спецслужби будуть говорити, що це Москва, московські говоритимуть, що це українські спецслужби.

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"Такою є робота спецслужб. Проте, дійсно, це все схоже більше на роботу російських спецслужб, тому що ми останнім часом якраз чули інформацію про необхідність зміни лідера "ДНР". При чому ця зміна мала бути кардинальною, тому що разом з ним мали бути зміни всіх кадрів центральних. І була навіть попередня інформація про виїзд частини родичів цих людей в Москву. Тому я не здивуюся, що просто таким простим методом був ліквідований цей сепаратист", – зазначив Ягун.

Також він нагадав, що такі зміни були проведені і на території Луганщини, в результаті чого до влади прийшли не так звані "революціонери", а плюди, з якими можна говорити, які можуть домовлятися, "з якихось там систем, якусь мають підготовку". "В Луганщині це відбулося набагато простіше, там Плотницький просто виїхав за межі території. Фейковий такий ніби переворт. А тут вирішили таким чином поміняти", – додав Ягун.

Я думаю, що зараз якраз з'явиться якийсь автократ. Можливо, ми його навіть і знали, але він десь був в тіні. Не виключено, що це може бути хтось з колишніх представників спецслужб або правоохоронних органів, які перейшли на їхню сторону. З ним можна буде простіше домовлятися, простіше керувати,

– підкреслив екс-заступник голови СБУ.

На його думку, загострення на Сході загострення не буде, адже воно вже посилене.

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Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що українцям не треба нічого чекати від цієї події, тому що все залишиться так, як є. Можливо, буде погіршення не стільки на фронті, скільки в ситуації з перемовинами.

"Тому що, власне, в перемовинах, криються ті всі підводні течії. Нам цього треба боятися. А на війні і так настільки тяжко, що далі не можна", – додав Ягун.