23:26
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, сьогодні
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Чого варто боятися українцям після вбивства Захарченка: екс-заступник голови СБУ

952 Читать новость на русском

31 серпня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху був вбитий ватажок окупантів Олександр Захарченко. У прямому ефірі 24 каналу екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що українцям не треба нічого чекати від цієї події, тому що все залишиться так, як є. Можливо, буде погіршення не стільки на фронті, скільки в ситуації з перемовинами.

За його словами, українські спецслужби будуть говорити, що це Москва, московські говоритимуть, що це українські спецслужби.

Читайте також: Вбивство Олександра Захарченка: останні новини

"Такою є робота спецслужб. Проте, дійсно, це все схоже більше на роботу російських спецслужб, тому що ми останнім часом якраз чули інформацію про необхідність зміни лідера "ДНР". При чому ця зміна мала бути кардинальною, тому що разом з ним мали бути зміни всіх кадрів центральних. І була навіть попередня інформація про виїзд частини родичів цих людей в Москву. Тому я не здивуюся, що просто таким простим методом був ліквідований цей сепаратист", – зазначив Ягун.

Також він нагадав, що такі зміни були проведені і на території Луганщини, в результаті чого до влади прийшли не так звані "революціонери", а плюди, з якими можна говорити, які можуть домовлятися, "з якихось там систем, якусь мають підготовку". "В Луганщині це відбулося набагато простіше, там Плотницький просто виїхав за межі території. Фейковий такий ніби переворт. А тут вирішили таким чином поміняти", – додав Ягун.

Я думаю, що зараз якраз з'явиться якийсь автократ. Можливо, ми його навіть і знали, але він десь був в тіні. Не виключено, що це може бути хтось з колишніх представників спецслужб або правоохоронних органів, які перейшли на їхню сторону. З ним можна буде простіше домовлятися, простіше керувати,
– підкреслив екс-заступник голови СБУ. 

На його думку, загострення на Сході загострення не буде, адже воно вже посилене.

Читайте також: Кому було вигідно "прибрати" Захарченка: донецький журналіст озвучив версію

Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що українцям не треба нічого чекати від цієї події, тому що все залишиться так, як є. Можливо, буде погіршення не стільки на фронті, скільки в ситуації з перемовинами.  

"Тому що, власне, в перемовинах, криються ті всі підводні течії. Нам цього треба боятися. А на війні і так настільки тяжко, що далі не можна", – додав  Ягун.

Теги: Вбивство Захарченка Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 23:06 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
сьогодні, 22:41 Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
сьогодні, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сьогодні, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
сьогодні, 20:25 Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Лондон поділиться кругленькою сумою на проведення реформ в Україні
 27 червня , 22:41
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-форвард "Динамо" збудував бідній сім'ї будинок у Македонії
 15 жовтня 2016 , 16:25
ЧС-2018: визначилися ще 2 пари 1/8 фіналу Мундіалю
 26 червня , 23:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук