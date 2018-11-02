Чого варто вчити дітей у школі: коментар фахівця

Діти у школі повинні не конкурувати і поділяти у групи одне одного, а вміти спілкуватися та співпрацювати.

Про це розповіла консультант у сфері Юлія Гейко, передає НВ.

1. Здорового мислення потрібно вчити змалечку. Замість цінностей виживання дітей у школі потрібно вчити цінностей розвитку.

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Окрім того, варто навчити суспільство побачити у родині, яка пішла проти системи – принципового борця, цінного для всієї групи, а не вигнанця.

2. Важливо навчити дітей показувати свою особисту позицію, показати – які принципи потрібно захищати. Також варто вчити, як досягати спільної мети разом, влаштовувати ярмарки, обмін книгами, флешмоби, спільний похід у парк тощо. Дітей не варто з садочка привчати застіллям і поділу солодощів, а спілкуванню і обміну враженнями.

3. Психологи зазначають, що уміння будувати хороші відносини є найбільшим благом для людини. Окрім того, ринок праці сьогодні хоче не лише класних спеціалістів, а команди, які вміють злагоджено працювати разом.

Людині і вдома, і на роботі потрібно вміти комунікувати і розуміти свою роль в суспільстві. Як дитині зрозуміти це, якщо в школі більше десяти років її вчать конкурувати з однокласниками? Замість того, щоб показати: розділити трапезу і розмову – ось справжня радість,

– підсумувала вона.

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