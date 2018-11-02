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      Чого варто вчити дітей у школі: коментар фахівця

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      Чого варто вчити дітей у школі
      Чого варто вчити дітей у школі / unsplash.com

      Діти у школі повинні не конкурувати і поділяти у групи одне одного, а вміти спілкуватися та співпрацювати.

      Про це розповіла консультант у сфері Юлія Гейко, передає НВ.

      1. Здорового мислення потрібно вчити змалечку. Замість цінностей виживання дітей у школі потрібно вчити цінностей розвитку.

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      Окрім того, варто навчити суспільство побачити у родині, яка пішла проти системи – принципового борця, цінного для всієї групи, а не вигнанця.

      via GIPHY

      2. Важливо навчити дітей показувати свою особисту позицію, показати – які принципи потрібно захищати. Також варто вчити, як досягати спільної мети разом, влаштовувати ярмарки, обмін книгами, флешмоби, спільний похід у парк тощо. Дітей не варто з садочка привчати застіллям і поділу солодощів, а спілкуванню і обміну враженнями.

      3. Психологи зазначають, що уміння будувати хороші відносини є найбільшим благом для людини. Окрім того, ринок праці сьогодні хоче не лише класних спеціалістів, а команди, які вміють злагоджено працювати разом.

      Людині і вдома, і на роботі потрібно вміти комунікувати і розуміти свою роль в суспільстві. Як дитині зрозуміти це, якщо в школі більше десяти років її вчать конкурувати з однокласниками? Замість того, щоб показати: розділити трапезу і розмову – ось справжня радість,
      – підсумувала вона.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Діти Освіта
      Джерело: 24 Канал
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