Чого ви очікуєте від дебатів?

19 квітня таки відбудуться дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Зустрінуться опоненти на НСК "Олімпійський".

Українці вже зараз резервують місця на цю історичну зустріч. Але, що вони хочуть там почути: традиційні дебати, сварки кандидатів чи може концерт перед чи після дебатів?

Читайте також: Як відбуватимуться дебати між кандидатами

Беріть участь в опитуванні: