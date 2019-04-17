Чого ви очікуєте від дебатів?
19 квітня таки відбудуться дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Зустрінуться опоненти на НСК "Олімпійський".
Українці вже зараз резервують місця на цю історичну зустріч. Але, що вони хочуть там почути: традиційні дебати, сварки кандидатів чи може концерт перед чи після дебатів?
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Джерело: 24 канал
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