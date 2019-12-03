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      Чого Зеленський точно не робитиме на нормандській зустрічі з Путіним

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      Кулеба пояснив, чого Зеленський точно не робитиме на нормандській зустрічі / Getty Images

      Нормандський саміт – це гнучкий формат, тому від обов’язкової офіційної частини можуть бути відступи. Однак ніхто не має думати, ніби Україна домовляється про щось з Росією поза спиною.

      Зустріч тет-а-тет Володимира Зеленського із Володимиром Путіним на полях саміту може відбутись. Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова".

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      Кулеба пояснив, що така ситуація може виникнути на нормандській зустрічі у Парижі спонтанно.

      Згадайте Мінськ, як відбувались тоді переговори в 2015-му році. По декілька разів за час перемовин змінювались формати, то вони зустрічались так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано, 
      – сказав він.

      Віцепрем’єр додав, що таку зустріч проводитимуть, "якщо вона дасть можливість зробити крок уперед". За словами Кулеби, саміт чотирьох – "формат доволі гнучкий".

      Так, від обов’язкової протокольної частини можуть бути відступи у разі потреби.

      "Ми не будемо робити на саміті однієї речі: не будемо дозволяти нашим колегам з РФ створювати будь-яке враження, що президент Зеленський домовляється про щось з президентом Путіним за спиною наших союзників", – зазначив він.

      Зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. Україна давно наполягала на її проведенні та виконала необхідні умови, заявлені у межах мінських переговорів. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. Саме тоді можуть вперше зустрітися Зеленський і Путін.

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      Про що ще мають говорити 9 грудня у Парижі? 

      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Ще однією темою розмови може стати питання підписання нового контракту про транзит газу між Україною та Росією. 
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Україна – Росія Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Путін Дмитро Кулеба
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