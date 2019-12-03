Чого Зеленський точно не робитиме на нормандській зустрічі з Путіним

Нормандський саміт – це гнучкий формат, тому від обов’язкової офіційної частини можуть бути відступи. Однак ніхто не має думати, ніби Україна домовляється про щось з Росією поза спиною.

Зустріч тет-а-тет Володимира Зеленського із Володимиром Путіним на полях саміту може відбутись. Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова".

Важливо: Зеленський у Парижі не братиме на Україну жодних юридичних зобов'язань

Кулеба пояснив, що така ситуація може виникнути на нормандській зустрічі у Парижі спонтанно.

Згадайте Мінськ, як відбувались тоді переговори в 2015-му році. По декілька разів за час перемовин змінювались формати, то вони зустрічались так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано,

– сказав він.

Віцепрем’єр додав, що таку зустріч проводитимуть, "якщо вона дасть можливість зробити крок уперед". За словами Кулеби, саміт чотирьох – "формат доволі гнучкий".

Так, від обов’язкової протокольної частини можуть бути відступи у разі потреби.

"Ми не будемо робити на саміті однієї речі: не будемо дозволяти нашим колегам з РФ створювати будь-яке враження, що президент Зеленський домовляється про щось з президентом Путіним за спиною наших союзників", – зазначив він.

Зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. Україна давно наполягала на її проведенні та виконала необхідні умови, заявлені у межах мінських переговорів. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. Саме тоді можуть вперше зустрітися Зеленський і Путін.

Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у межах нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.

Український президент не піде на поступки Путіну – у цьому запевняє секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, на його думку, під час саміту Росія максимально спонукатиме Україну до прямого контакту з окупованим Донбасом.

Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

Читайте також: У Путіна анонсували зустріч із Зеленським – можуть відійти в сторонку і поговорити там 30 хвилин

Про що ще мають говорити 9 грудня у Парижі?