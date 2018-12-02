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      Чоловіча контрацепція: науковці створили спеціальний гель

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      Гель-контрацептив
      Гель-контрацептив / 5-tv.ru

      Вчені заявили, що створили перший ефективний лекарский контрацептив для чоловіків. Йдеться про гель, який призупиняє виробництво сперматозоїдів.

      Про це повідомляє Мedicalxpress. 

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      Національний американський інститут дитячого здоров'я і розвитку людини оголосив, що вже з квітня розпочинає клінічні випробування цього гелю. У дослідженнях братимуть участь понад 400 пар з США, Італії, Кенії, Великобританії та Швеції.

      Всі попередні препарати подібного роду для чоловіків мали безліч побічних ефектів і випробувань не пройшли. Вчені сподіваються, що новий препарат будемо зовсім іншим.

      via GIPHY

      Активна речовини гелю – це нестерон, варіант прогестерону, і синтетична форма тестостерону (чоловічого гормону). Нестерон не дасть організму виробляти тестостерон, який потрібен тілу для виробництва сперматозоїдів. Синтетичний тестостерон ж дозволити замінити втрату природного гормону для відновлення балансу, але при цьому не дасть організму виробляти сперму.

      Нині у чоловіків є тільки два варіанти контрацепції: презерватив або вазектомія

       
      Вазектомія – це
      Хірургічна операція, що блокує надходження сперматозоїдів в канал статевого члена. При цьому вазектомія є незворотною процедурою, тому вона не дуже популярна серед чоловіків.

      Саме тому вчені вже давно б'ються над створенням щодо безпечного чоловічого контрацептиву на основі лікарського засобу.

      Гель-контрацептив
      Гель-контрацептив зупинить вироблення сперматозоїдів

      Якщо цей гель виявиться безпечним і ефективним, то він стане першим новим контрацептивом для чоловіків з моменту впровадження в широку практику презервативів, що сталося на початку XIX століття.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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