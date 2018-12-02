Чоловіча контрацепція: науковці створили спеціальний гель

Вчені заявили, що створили перший ефективний лекарский контрацептив для чоловіків. Йдеться про гель, який призупиняє виробництво сперматозоїдів.

Про це повідомляє Мedicalxpress.

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Національний американський інститут дитячого здоров'я і розвитку людини оголосив, що вже з квітня розпочинає клінічні випробування цього гелю. У дослідженнях братимуть участь понад 400 пар з США, Італії, Кенії, Великобританії та Швеції.

Всі попередні препарати подібного роду для чоловіків мали безліч побічних ефектів і випробувань не пройшли. Вчені сподіваються, що новий препарат будемо зовсім іншим.

Активна речовини гелю – це нестерон, варіант прогестерону, і синтетична форма тестостерону (чоловічого гормону). Нестерон не дасть організму виробляти тестостерон, який потрібен тілу для виробництва сперматозоїдів. Синтетичний тестостерон ж дозволити замінити втрату природного гормону для відновлення балансу, але при цьому не дасть організму виробляти сперму.

Нині у чоловіків є тільки два варіанти контрацепції: презерватив або вазектомія.

Вазектомія – це Хірургічна операція, що блокує надходження сперматозоїдів в канал статевого члена. При цьому вазектомія є незворотною процедурою, тому вона не дуже популярна серед чоловіків.

Саме тому вчені вже давно б'ються над створенням щодо безпечного чоловічого контрацептиву на основі лікарського засобу.



Гель-контрацептив зупинить вироблення сперматозоїдів

Якщо цей гель виявиться безпечним і ефективним, то він стане першим новим контрацептивом для чоловіків з моменту впровадження в широку практику презервативів, що сталося на початку XIX століття.

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