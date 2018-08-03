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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Чоловіча корекція брів: новий б’юті тренд

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Чоловіча корекція брів стає все популярнішою
Чоловіча корекція брів стає все популярнішою / fanpop.com

Чоловіки все частіше цікавляться процедурою корекції та фарбування брів, щоб надати їм естетичнішого вигляду.

Як розповіла The Guardian директорка компанії Stylus Емілі Гордон-Сміт, в останні кілька років чоловіки по всьому світу активно цікавляться послугами оформлення брів за допомогою воску або ниток.

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"Прогресивні споживачі розмивають кордони між жорсткою маскулінністю і м'якою жіночністю, що формує нове ставлення до краси і чоловічому догляду", – зазначила вона.

 

You can check out our story to see more on my brothers eyebrows shaping experience #manbrows #browshaping

Допис, поширений The Cosmetic Tattoo Studio (@thecosmetictattoostudio)

Засновниця Blink Brow Bar Ваніта Парті погоджується з колегою і підтверджує збільшення кількості клієнтів-чоловіків, які хочуть мати доглянуті брови.

"Зараз в усіх сферах чоловічого догляду набагато менше стереотипів. І доглянуті та з правильною формою брови – просто один з аспектів повсякденного догляду", – додала вона.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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