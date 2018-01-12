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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чоловіча збірна України з біатлону провалила "генеральну репетицію" перед Олімпіадою

23:59, 12 січня 128 Читать новость на русском

Скромний 15-ий результат – такий невтішний підсумок нашої четвірки у естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

А могло бути і ще гірше. На останній етап Дмитро Підручний після кола штрафу Володимира Семакова пішов у бій лише 21-им. На щастя, лідер команди не підвів і допоміг уникнути цілковитої ганьби.

Читайте також: Біатлон: Українки не втримались на п'єдесталі в індивідуальній гонці

Немає приводів для песимізму перед іграми чотириріччя у норвезькій команді. Йоханес Бьо і компанія підтвердили статус головних фаворитів естафети. Збірна Франції завдяки феноменальному третьому етапу Мартена Фуркада заїхала на срібну сходинку подіуму, бронза у росіян.

Наступну естафету біатлонна еліта бігтиме вже у Пхенчхані наприкінці лютого.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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