Чоловіча збірна України з біатлону провалила "генеральну репетицію" перед Олімпіадою
23:59, 12 січня 128 Читать новость на русском
Скромний 15-ий результат – такий невтішний підсумок нашої четвірки у естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.
А могло бути і ще гірше. На останній етап Дмитро Підручний після кола штрафу Володимира Семакова пішов у бій лише 21-им. На щастя, лідер команди не підвів і допоміг уникнути цілковитої ганьби.
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Немає приводів для песимізму перед іграми чотириріччя у норвезькій команді. Йоханес Бьо і компанія підтвердили статус головних фаворитів естафети. Збірна Франції завдяки феноменальному третьому етапу Мартена Фуркада заїхала на срібну сходинку подіуму, бронза у росіян.
Наступну естафету біатлонна еліта бігтиме вже у Пхенчхані наприкінці лютого.
Джерело: 24 Канал
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