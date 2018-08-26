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Чоловіча збірна України з футзалу – бронзовий призер чемпіонату світу серед студентів

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Чоловіча збірна України фінішувала третьою на чемпіонаті світу серед студентів
Чоловіча збірна України фінішувала третьою на чемпіонаті світу серед студентів / Асоціація футзалу України

На турнірі такого рангу, як чемпіонат світу, здобути медалі будь-якого ґатунку дуже престижно, і в матчі за бронзовий комплект нагород суперником чоловічої збірної України була команда Португалії.

Португалія – Україна 0:3
Голи: Радевич, 11,34, Біров, 40

З хорошим настроєм українці розпочали гру – багато били здалеку, коли ж м’яч втрачали, одразу ж застосовували пресинг. Лише к середині тайму португальцям вдалося дещо вирівняти гру, проте Біров в гру майже не вступав. І саме коли суперник почав розкриватися, наша команда створила гольовий момент. Малишко після швидкого ривку правим флангом прострілив на дальню штангу, Цілик її замикав, але Португалію врятував голкіпер Бруно Сантос. За хвилину він же знову зіграв бездоганно, коли в шпагаті відбив удар Педяша.

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На 11-й хвилині в центрі уваги двічі був Віталій Радевич. Спочатку після його удару-підсічки м’яч в сантиметрах пролетів повз ворота, але в наступній атаці його ж удар з 12-ти метрів став голом – м’яч влетів під поперечину.

Відкривши рахунок, українці і не думали поступатися ініціативою. Наші хлопці продовжували застосовувати високий пресинг, який створював проблеми португальцям при розвитку атак. Така гра завжди має певну долю ризику, і на 14-й хвилині португальці змогли вивести одного зі своїх гравців на удар з 7 метрів – Біров своєчасно вийшов на дугу і відбив м’яч. Натомість шанс збільшити перевагу був і у українців, але Дзюба, опинившись один проти Бруно Сантоса, не переграв голкіпера.

Кінцівка тайму була вкрай нервовою, але й за цих обставин на останній хвилині Україні вдалося створити небезпечний момент. Радевич та Микитюк двічі прагнули пробити португальського кіпера, але м’яч шляху до сітки так і не знайшов.

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З початком другого тайму збірна Португалії відчайдушно намагалася змінити хід гри. Вже можна було побачити пресинг у виконанні суперника, численні спроби пробити здалеку, і навіть підключення до атак голкіпера Бруно Сантоса. Збірній Україні в цій ситуації залишалося відпрацьовувати в захисті та сподіватися на контратаки, одна з них пройшла на 26-й хвилині, але Ковальчук з середньої дистанції пробив повз ворота. В атаці-відповіді португальці заробили штрафний, і Біров продемонстрував дива реакції, відбивши потужний удар в кут воріт.

Попри середину другого тайму, обидві збірні витримували високі швидкості. Дещо стримували нашу команду фоли, яких на той час було 4, але це не примусило українців відмовитись від пресингу. Саме він дозволив Лисенку на 33-й хвилині відібрати м’яч, зробити передачу на Радевича, але того підвела техніка. І все ж наша команда отримала право на штрафний, з якого Легендзевич пробив у воротаря. Але за дві хвилини дует львівських "енергетиків" продемонстрував вищий клас. Легендзевич вийшов сам на сам, витримав паузу, дочекавшись Радевича, який з трьох метрів вгатив м’яча у верхній кут.

В цих обставинах португальці перейшли на гру з п’ятим гравцем, а в головного тренера суперника не витримали нерви, який за втручання в дії арбітрів був вилучений. Та й без нього збірна Португалії продовжувала грати з п’ятим, тож нашому захисту довелося відпрацьовувати по повній. Як одна команда відіграли українці, а ефектною крапкою в "бронзовій" грі став удар Бірова майже с сиреною, після якого м’яч затріпотів у сітці.

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3:0 – збірна України, здолавши представників однієї з провідних футзальних країн світу, заслужено стала володарем бронзових медалей. Наші вітання гравцям і тренерам!

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Теги: Новини спорту Футзал
Джерело: Асоціація футзалу України
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