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Чоловіча збірна України з волейболу перемогла збірну з Туреччини у Золотій Євролізі

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У середу, 6 червня, чоловіча збірна з волейболу завершила виступ у групі Б Золотої Євроліги, і здобула перемогу над командою з Туреччини.

Україна не зможе поборотися за титул у Фіналі чотирьох, оскільки вона програла Словенії та втратила шанси на вихід в наступний тур. Однак, поступаючись за сетами впродовж матчу українці таки зуміли вирвати перемогу у грі з Туреччиною. Рахунок – 3:2.

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А от жіноча волейбольна команда завершити свою участь у Євролізі на мажорній ноті не зуміла. У протистоянні із азербайджанською збірною наші дівчата поступились з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що нещодавно жіноча збірна України з волейболу провела матч проти збірної Португалії на виїзді в рамках Золотої Євроліги. Українки не відчули особливих проблем у матчі, здобувши переконливу перемогу.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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