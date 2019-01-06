Чоловіча збірна України з волейболу встановила історичне досягнення

Чоловіча збірна України з волейболу достроково виконала завдання виходу на Євро-2019. У п’ятому матчі відбору проти Македонії "синьо-жовті" виграли перші два сети, ставши недосяжними для усіх суперників.

Після чотирьох матчів в активі українців було 4 перемоги та 11 очок. На другому місці йшла Македонія — 2 перемоги та 6 очок. Щоб виграти групу та автоматично кваліфікуватися на Євро, Україні достатньо було набрати 1 очко (виграти два сети в матчі проти Македонії).

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"Синьо-жовті" впоралися з завданням — 25:19 в першому сеті та 28:26 в другому.

Таким чином, Україна здобула 12 очок, що дозволило їй достроково виграти групу. Але після виконання завдання, українці не зупинилися, вигравши матч в 4-х сетах (3:1).

Для чоловічої збірної України вихід на чемпіонат Європи став п’ятим в історії та першим з 2005 року. Раніше збірна грала на Євро в 1993, 1995, 1997 та 2005 роках.

Додамо, що на Євро кваліфікувалася і жіноча збірна. Востаннє обидвом командам вдавалося одночасно пройти кваліфікацію в 1997-му році.

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