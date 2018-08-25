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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чоловіча збірна з волейболу перемогла угорців у відборі на ЧЄ-2019

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Чоловіча збірна України з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу / cev.eu

У відборі на чемпіонат Європи 2019 року чоловіча збірна України й надалі очолює групу F з чотирма перемогами у чотирьох матчів. В останній грі українці перемогли угорців.

Ці команди перед тим зіграли 22 серпня у Запоріжжі. Однак якщо тоді збірна України перемогла 3:0 (25:15, 27:25, 25:19), то в Угорщині в підопічних Угіса Крастіньша було трохи більше проблем. 

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Перший сет "синьо-жовті" зуміли виграти лише 26:28. У другому було дещо простіше – 20:25. Зате третій сет виграли вже угорці. Були близькі вони до того, щоб занести собі в актив і четвертий сет, відтак перевести гру у тай-брейк. Та все ж українцям вдалося зломити їх опір – 24:26.

Угорщина – Україна 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26)

Таким чином, Україна здобула четверту перемогу поспіль і продовжила одноосібно очолювати групу F. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже у січні 2019 року.

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Теги: Новини спорту Волейбол
Джерело: 24 Канал
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