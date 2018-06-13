Чоловічі чи жіночі: аналітики назвали, які стартапи отримують більший дохід

Дедалі більше бізнесменів створюють компанії, які отримують чималий успіх на світовому ринку. Представники консалтингової компанії Boston Consulting Group вирішили дослідити, чоловічі чи жіночі стартапи мають більші прибутки.

Результати незвичного дослідження з'явились на офіційному сайті BCG.

Загальновідомо, що чоловіки отримують більшу заробітну плату за ту ж роботу, яку реалізовують й жінки. Однак на ведення бізнесу це аж ніяк не впливає.

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"Наша мета полягала в тому, щоб побачити, як жіночі компанії відрізняються від чоловічих. Отримані дані показують чіткий гендерний розрив у фінансуванні нових підприємств", – зазначили аналітики.

В експерименті взяли участь 350 компаній. Всі стартапи були записані в програму MassChallenge. Як виявили аналітики, компанії, які заснували жінки, мали більший дохід. Цей показник сягав 10% та простежувався упродовж 5 років.

Дохід стартапів, які створили жінки, в середньому склав 730 тисяч доларів, водночас ті, які належать чоловікам – 662 тисячі доларів,

– йдеться у звіті аналітиків.



Які стартапи отримують більший дохід

Окрім цього, представники Boston Consulting Group встановили, що "бізнесмени в спідницях" зуміли залучити значно менше інвестицій, аніж чоловіки. Так, об'єм вкладень у стартапи жінок склали 935 тисяч доларів, а чоловіків – 2,1 мільйона доларів.