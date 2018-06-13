09:49
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що ж насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чоловічі чи жіночі: аналітики назвали, які стартапи отримують більший дохід

237 Читать новость на русском
Аналітики назвали, які стартапи отримують більший дохід
Аналітики назвали, які стартапи отримують більший дохід / acroven.com

Дедалі більше бізнесменів створюють компанії, які отримують чималий успіх на світовому ринку. Представники консалтингової компанії Boston Consulting Group вирішили дослідити, чоловічі чи жіночі стартапи мають більші прибутки.

Результати незвичного дослідження з'явились на офіційному сайті BCG

Загальновідомо, що чоловіки отримують більшу заробітну плату за ту ж роботу, яку реалізовують й жінки. Однак на ведення бізнесу це аж ніяк не впливає. 

Читайте також: Науковці пояснили, чим корисні відеоігри для чоловіків

"Наша мета полягала в тому, щоб побачити, як жіночі компанії відрізняються від чоловічих. Отримані дані показують чіткий гендерний розрив у фінансуванні нових підприємств", – зазначили аналітики. 

В експерименті взяли участь 350 компаній. Всі стартапи були записані в програму MassChallenge. Як виявили аналітики, компанії, які заснували жінки, мали більший дохід. Цей показник сягав 10% та простежувався упродовж 5 років. 

Дохід стартапів, які створили жінки, в середньому склав 730 тисяч доларів, водночас ті, які належать чоловікам – 662 тисячі доларів,
– йдеться у звіті аналітиків. 


Які стартапи отримують більший дохід

Окрім цього, представники Boston Consulting Group встановили, що "бізнесмени в спідницях" зуміли залучити значно менше інвестицій, аніж чоловіки. Так, об'єм вкладень у стартапи жінок склали 935 тисяч доларів, а чоловіків – 2,1 мільйона доларів. 

Теги: LifeStyle Бізнес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 112
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
6781
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1910
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук