Чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону перенесли через негоду

У середу, 16 січня, мав стартувати черговий етап Кубка світу з біатлону. Цього разу – у німецькому Рупольдінгу. У цей день мав відбутися чоловічий спринт. Однак гонку довелося перенести.

Через негоду – снігопади у Альпах – організатори відмовилися від проведення церемонії відкриття у вівторок, 15 січня. На 16 січня був запланований чоловічий спринт. Та Міжнародний союз біатлоністів вирішив перенести його на четвер, 17 січня. Початок – об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

The men's 10 km sprint in Ruhpolding has been rescheduled to Thursday, 17 January 2019. #RUH19



New start time: 1100 (CET) https://t.co/0gVt8nCV2L — IBU (@biathlonworld) 15 січня 2019 р.

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Варто зазначити, що на 17 січня запланований і жіночий спринт.

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