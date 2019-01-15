14:25
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону перенесли через негоду

      105 Читать новость на русском
      Рупольдінг завалило снігом
      Рупольдінг завалило снігом / Фото із соцмереж

      У середу, 16 січня, мав стартувати черговий етап Кубка світу з біатлону. Цього разу – у німецькому Рупольдінгу. У цей день мав відбутися чоловічий спринт. Однак гонку довелося перенести.

      Через негоду – снігопади у Альпах – організатори відмовилися від проведення церемонії відкриття у вівторок, 15 січня. На 16 січня був запланований чоловічий спринт. Та Міжнародний союз біатлоністів вирішив перенести його на четвер, 17 січня. Початок – об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

      Читайте також: Олімпійський чемпіон з біатлону та партнер українки Юлії Джими оголосив про закінчення кар’єри

      Варто зазначити, що на 17 січня запланований і жіночий спринт.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сьогодні , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 190
      Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      сьогодні , 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      Уляна Корицька 305
      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      сьогодні , 12:02 Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      Злой Одессит 1587
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сьогодні , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 1284
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      6745
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном
       3 грудня 2012 , 15:10
      Блохіна врятують 9 очок, а безробітному Ді Матео Абрамовіч досі платить
       13 листопада 2013 , 18:44
      Хорватський капітан "Шахтаря" плакав під час виконання гімну України
       24 липня 2014 , 00:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук