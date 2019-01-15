Чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону перенесли через негоду
У середу, 16 січня, мав стартувати черговий етап Кубка світу з біатлону. Цього разу – у німецькому Рупольдінгу. У цей день мав відбутися чоловічий спринт. Однак гонку довелося перенести.
Через негоду – снігопади у Альпах – організатори відмовилися від проведення церемонії відкриття у вівторок, 15 січня. На 16 січня був запланований чоловічий спринт. Та Міжнародний союз біатлоністів вирішив перенести його на четвер, 17 січня. Початок – об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).
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Варто зазначити, що на 17 січня запланований і жіночий спринт.
Джерело: 24 Канал
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