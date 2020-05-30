У Дніпропетровській області у річці Оріль 29 травня місцеві жителі знайшли тіло жінки. До її ніг був прив'язаний шлакоблок.

Що відомо про жертву

Убитою виявилась 46-річна жінка з міста Кам'янське. Вона відпочивала у подружжя в одному із селищ Петриківського району Дніпропетровщини, повідомила пресслужба поліції.

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Застілля закінчилось сваркою

Застілля, кажуть правоохоронці, закінчилось сваркою між гостею та 35-річним господарем. Чоловік завдав жінці ударів по голові. Як стверджує підозрюваний, жінка пішла спати, а вже вранці він знайшов її мертвою.

Аби відвести від себе підозри, чоловік поклав тіло жінки в авто та привіз до річки, куди й викинув жертву з прив'язаним до неї шлакоблоком.

Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Чоловіка затримали та доставили до відділення поліції. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.



Чоловік скинув тіло вбитої жінки у річку / Фото пресслужби Нацполіції