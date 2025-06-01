Поліція відреагувала не одразу: на Одещині чоловік здійснив сексуальні дії щодо собаки

Поліція Одещини розслідує справу про жорстоке поводження з тваринами. Зооволонтери повідомили, що в селі Майори мешканець вчинив дії сексуального характеру щодо собаки. Усіх тварин, які були в господарстві, довелося забрати.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Яну Тітаренко. Зоозахисниця зазначила, що поліція не відреагувала на злочин належним чином. Після посту про бездіяльність поліції в відділку розпочали службову перевірку.

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Чоловік згвалтував собаку на Одещині

Голова організації "Закон природи" Яна Тітаренко розповіла, що в селі Майори чоловік знущається з собак та навіть гвалтує їх. Щодо нього вже було кілька звернень до поліції за фактом жорстокого поводження з тваринами, але відповіді до цього часу не було.

За її словами, поліцейські приїжджали на місце, але окрім розмов не вчинили ніяких дій, аби затримати чи зупинити злочинця.

Лише після розголосу у соціальних мережах про факт сексуальних дій щодо собаки стало відомо. 31 травня правоохоронці відкрили відповідну справу. Про це волонтерка розповіла в коментарі Суспільному. Вона також додала, що в чоловіка вилучили три собаки.

Це стало можливим тільки після того, як я опублікувала в фейсбуці цей допис. Після того, як вони побачили це в соціальних мережах від інших людей. Після купи дзвінків,

– сказала Яна Тітаренко.

У поліції Одещини відбувається службова перевірка після скарги зооволонтерів. Якщо факт того, що правоохоронці нічого не робили для подолання злочину, причетних обіцяють притягнути до відповідальності.

Також відомо, що поліції вдалося встановити особу ймовірного гвалтівника собак. Проти нього відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. За такі дії передбачено від п’яти до восьми років ув'язнення з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, суд вже виніс вирок 31-річному киянину, який скинув собаку зі сходів, а потім жорстоко побив її. Його засудили до 7 років через загибель тварини.