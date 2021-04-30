Посварились у черзі: у Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранені

У Харкові 30 квітня на проспекті Архітектора Альошина 34-річний чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей.
Джерело:Нацполіція
Чоловік стріляв у постраждалих зі спецзасобу для відстрілу гумових куль. Поранених – 30-річного та 39-річного чоловіків – госпіталізували.
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Інцидент стався поблизу місцевого закладу громадського харчування, який наразі готує їжу з собою.
У черзі за замовленням між чоловіками виник конфлікт.
В ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік чоловіків,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх на експертизу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань подію можуть внести за статтею про хуліганство.
Як почуваються постраждалі
- Хоча чоловіків довелося госпіталізувати, їхньому життю нічого не загрожує.
- Один з постраждалих отримав поранення живота та грудей, інший – голови та ніг. Водночас рани обох постраждалих – непроникні.