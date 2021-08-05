У Дніпрі чоловік хотів зґвалтувати 14-річну дівчину в під'їзді

На Донецькому шосе в Дніпрі невідомий намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Він хотів це зробити в під'їзді. Підлітку вдалося втекти.

Відомо, що 5 серпня в обід невідомий домагався 14-річної дівчинки. Інформацію щодо інциденту журналістам підтвердила поліція.

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Зняв одяг і почав домагатися

Чоловік зайшов у під'їзд на Донецькому Шосе, 2Г. Дівчинка була разом із ним. Раптом невідомий почав роздягатися і хапати дитину. Дівчина вирвалась і втекла.

Фото чоловіка поширюють у телеграм-каналах Дніпра. Користувачі по-різному відреагували на ситуацію. Одні кажуть, що дівчинка сама винна, бо ходила разом із чоловіком. Інші думають, що вони випадково зустрілися. Можливо, дитина чекала на ліфт.

Місцеві закликають людей допомогти знайти нападника.



У Дніпрі шукають чоловіка, який хотів зґвалтувати підлітка / Фото з телеграму "Дніпро Оперативний"

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