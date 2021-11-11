Оскільки один із працівників отримав поранення, довелося викликати поліцію. Це сталося в селі Рокитне приблизно о 10 годині ранку.

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Куля пробила руку

Бригада Харківобленерго приїхала на вулицю Загребля, оскільки там зафіксували самовільне підключення до мережі. Місцевий мешканець влаштував стрілянину, коли енергетики виходили із машини.

Як наслідок, одному з працівників пробило руку, якою він прикривав обличчя. В обленерго закликали не перешкоджати роботі їхніх працівників, оскільки вони працюють над забезпеченням надійного електропостачання.

Схожий випадок раніше

19 травня у Суворовському районі Харкова скоїли напад на інших працівників цього підприємства. Тоді на комунальників напав чоловік із битою.

Причиною таких дій зловмисника було невдоволення тим, що проводять обрізку дерев. На щастя, люди тоді не постраждали, а ось автомобіль був побитий.