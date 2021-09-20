Чоловік бігав із сокирою вулицями Дніпра та побив жінку до непритомності

У Дніпрі вночі 20 вересня затримали чоловіка, який бігав вулицями з сокирою. Згодом виявилося, що він побив свою дружину до непритомного стану.

Поліцію викликали до будинку на вулиці Інюшина. Очевидці повідомили, що там сильно кричала жінка, яка благала про допомогу.

Раніше Харків'янин зустрів із сокирою поліцейських, які приїхали його рятувати



Сокира, яку вилучили правоохоронці / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини

Напився та почав руйнування

Чоловіка з сокирою помітили по дорозі на цей виклик. Патрульні закликали його покласти інструмент на землю та не чинити опір. Коли той погодився, його затримали.

Тоді правоохоронці пішли до будинку, куди їх викликали. Там вони побачили 55-річну мешканку, яка раніше кричала. Вона повідомила, що її 58-рінчий співмешканець напився та почав буянити.

Він нібито почав трощити посуд і меблі. Після цього зловмисник нібито побив жінку до непритомності. Туди одразу викликали слідчих, щоб встановити обставини інциденту.

Інші новини про домашнє насильство