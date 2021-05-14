Чоловік на Одещині самовільно наніс дорожню розмітку, щоб організувати перегони

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В Ізмаїлі Одеської області працівники патрульної поліції оштрафували організатора автоперегонів. Він планував провести змагання – для цього самовільно наніс дорожню розмітку.

Джерело:

Патрульна поліція

Порушника знайшли по "свіжих" слідах. Нехарактерні лінії з'явилися на оновленій трасі біля Ізмаїлу.

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Що відомо про порушення

  • 12 травня жителі Ізмаїльського району здивувались новій дорожній розмітці.
  • Мовиться про трасу "Ізмаїл – Кілія – Вилкове", на якій нещодавно провели ремонт та замінили дорожне покриття.
  • Посередині траси намалювали стоп-лінію.
  • Водії зупинялися: це створювало аварійну ситуацію.
  • Хтось з керманичей повідомив інспекторів патрульної поліції про оновлення на дорозі.
  • Вони встановили особу порушника наступного дня – 13 травня.
  • Чоловік пояснив, що ця розмітка передбачалась для перегонів, які він планував організувати.
  • На нього склали адміністративний протокол за статтею про пошкодження автомобільних доріг та створення перешкод для руху.
  • За це порушнику доведеться заплатити 340 гривень та усунути пошкодження.

 