В Одесі чоловік хотів викрасти "Жигулі", але потрапив у ДТП

16:17

На Святослава Ріхтера в Одесі чоловік намагався вкрасти "Жигулі". Поки власник авто відчиняв гараж, той сів за кермо і почав їхати. Проте одразу влетів в інші авто, що були поруч. Зловмисника затримали поліцейські.