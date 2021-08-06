В Одесі чоловік хотів викрасти "Жигулі", але потрапив у ДТП

6 серпня 2021 , 16:17
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Джерело:

Патрульна поліція Одещини

На Святослава Ріхтера в Одесі чоловік намагався вкрасти "Жигулі". Поки власник авто відчиняв гараж, той сів за кермо і почав їхати. Проте одразу влетів в інші авто, що були поруч. Зловмисника затримали поліцейські.

Після вчинення злочину, зловмисник намагався втекти, але патрульні затримали його. Інцидент трапився 6 серпня.

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  • Власник "Жигулі" розповів, що залишив ключі в салоні авто і тим часом пішов відчиняти гараж.
  • Коли повернувся, то побачив чоловіка, який сидів за кермом і почав їхати.
  • Проте згодом він влетів у припарковані авто та в бетонний блок.
  • Викрадачеві оголосили статтю за незаконне заволодіння авто.
  • Йому максимально може загрожувати обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.
  • На місці працювали слідці Патрульної поліції Одещини.


В Одесі чоловік крав "Жигулі", поки власник відчиняв гараж / Патрульна поліція Одещини

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Автор: Марта Кушка