Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
Що відомо про напад на Дніпропетровщині?
Так, 24 серпня близько 16:00 у Карпівській громаді чоловік напав з ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно. Виникла пожежа, що загрожувала життю людей.
Як пишуть СВОЇ, коли приїхали рятувальники, пробував порізати рукави, не давав гасити пожежу у сараї. Рятувальники намагалися його зупинити. Водія пожежного автомобіля ударив в обличчя, а начальнику караулу порізав руку.
Пожежа, яку намагалися загасити рятувальники / фото СВОЇ
Аби зупинити чоловіка на місце вирушили поліцейські – вони прибули саме в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.
Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців.
Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув,
– повідомили у поліції.
Наразі встановлюються всі обставини події, призначено службове розслідування і повідомлено ДБР.
Кримінальні новини України
Нещодавно на Хмельниччині священник до смерті побив чоловіка. Під час суперечки він той почав бити опонента руками та ногами. Внаслідок отриманих травм той помер.
Також нещодавно мережею ширилася інформація про нібито побиття патрульними чоловіка в Одесі. Однак правоохоронці спростували це: чоловік намагався втекти після перевірки документів на місці ДТП та впав, внаслідок чого отримав травму.
Днями у тій же Одесі спалахнула масштабна бійка за участю працівників ТЦК та цивільних. Виявилося, що під час перевірки один з чоловіків спробував утекти на своєму автомобілі. Наздогнавши його на СТО ТЦК виявили ще кілька чоловіків з порушеннями. Ті застосували силу.