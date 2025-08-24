Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Що відомо про напад на Дніпропетровщині?

Так, 24 серпня близько 16:00 у Карпівській громаді чоловік напав з ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно. Виникла пожежа, що загрожувала життю людей.

Як пишуть СВОЇ, коли приїхали рятувальники, пробував порізати рукави, не давав гасити пожежу у сараї. Рятувальники намагалися його зупинити. Водія пожежного автомобіля ударив в обличчя, а начальнику караулу порізав руку.

Пожежа, яку намагалися загасити рятувальники / фото СВОЇ

Аби зупинити чоловіка на місце вирушили поліцейські – вони прибули саме в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців.

Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув,

– повідомили у поліції.

Наразі встановлюються всі обставини події, призначено службове розслідування і повідомлено ДБР.

Кримінальні новини України