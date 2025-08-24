Укр Рус
24 Канал Новини України Чоловік напав на рятувальників, які приїхали гасити пожежу на Дніпропетровщині: його застрелили
24 серпня, 20:23
3

Чоловік напав на рятувальників, які приїхали гасити пожежу на Дніпропетровщині: його застрелили

Дмитро Усик
Основні тези
  • На Дніпропетровщині чоловік напав на рятувальників і поліцію, які прибули на місце гасити пожежу.
  • Поліція застосувала вогнепальну зброю після того, як чоловік не реагував на вимоги та чинив опір, завдавши поранення своєму батькові.

На Дніпропетровщині чоловік напав на працівників ДСНС з ножем. Надалі він чинив опір правоохоронцям, тому поліція була вимушена застосувати зброю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Дивіться також Безкарність у мережі․ Де вироки організаторам ворожих ботоферм – розслідування 

Що відомо про напад на Дніпропетровщині?

Так, 24 серпня близько 16:00 у Карпівській громаді чоловік напав з ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно. Виникла пожежа, що загрожувала життю людей. 

Як пишуть СВОЇ, коли приїхали рятувальники, пробував порізати рукави, не давав гасити пожежу у сараї. Рятувальники намагалися його зупинити. Водія пожежного автомобіля ударив в обличчя, а начальнику караулу порізав руку. 

Пожежа, яку намагалися загасити рятувальники / фото СВОЇ

Аби зупинити чоловіка на місце вирушили поліцейські – вони прибули саме в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. 

Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув, 
– повідомили у поліції.

Наразі встановлюються всі обставини події, призначено службове розслідування і повідомлено ДБР.

Кримінальні новини України

  • Нещодавно на Хмельниччині священник до смерті побив чоловіка. Під час суперечки він той почав бити опонента руками та ногами. Внаслідок отриманих травм той помер.

  • Також нещодавно мережею ширилася інформація про нібито побиття патрульними чоловіка в Одесі. Однак правоохоронці спростували це: чоловік намагався втекти після перевірки документів на місці ДТП та впав, внаслідок чого отримав травму.

  • Днями у тій же Одесі спалахнула масштабна бійка за участю працівників ТЦК та цивільних. Виявилося, що під час перевірки один з чоловіків спробував утекти на своєму автомобілі. Наздогнавши його на СТО ТЦК виявили ще кілька чоловіків з порушеннями. Ті застосували силу.