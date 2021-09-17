Чоловік з ножем накинувся на людей у Нідерландах: є загиблі і поранені

17 вересня 2021 , 14:19
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Джерело:

твітер Politie Overijssel

У Алмело на Заході Нідерландах 17 вересня невідомий з ножем напав на перехожих. Жертвами стали 2 людей.

Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих внаслідок. Серед них – і сам нападник.

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Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі ситуація перебуває під контролем.

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