Чоловік з ножем накинувся на людей у Нідерландах: є загиблі і поранені
17 вересня 2021 , 14:19Читать новость на русском
Джерело:твітер Politie Overijssel
У Алмело на Заході Нідерландах 17 вересня невідомий з ножем напав на перехожих. Жертвами стали 2 людей.
Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих внаслідок. Серед них – і сам нападник.
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Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі ситуація перебуває під контролем.
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