В Індії чоловік "витягнув кров" зі 6-річного племінника, аби повернути дружину

Жахливе вбивство дитини сталося в індійському штаті Раджастхан. Там чоловік приніс у жертву свого 6-річного племінника за порадою чаклуна.

Дружина Маної Праджапата пішла від нього через сварки та його залежність від наркотичних речовин. Тоді чоловік звернувся до "тантрика" – чаклуна на ім'я Суніл, який порадив йому принести "жертву" для богині Калі, передає 24 Канал із посиланням на Indian Express.

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Чому чоловік в Індії вбив свого 6-річного племінника?

За словами поліції, чаклун сказав Праджапату, що для ритуалу потрібно вбити дитину – племінника, взяти його кров, серце і принести 12 тисяч рупій.

19 липня Праджапат нібито задушив шестирічного хлопчика. Родина забила на сполох, коли дитина зникла. Після пошуків тіло знайшли в сіні, в покинутому будинку неподалік від місця, де проживав хлопчик.

Поліція виявила, що чоловік за допомогою ін'єкцій також витягнув з дитини кров. Його запідозрили, бо він був останнім, хто бачив хлопчика живим, і намагався заплутати слідство. Під час допиту він зізнався у всьому.

Праджапат хотів за допомогою ритуалу підкорити дружину й повернути її додому,

– розповіли у поліції.

Праджапата затримали в понеділок, а чаклуна Суніла – наступного дня. У поліції зазначають, що злочин був особливо жорстоким і що під час таких ритуалів люди можуть втрачати контроль над собою.

Нагадаємо, що на Сумщині затримали 28-річного мешканця Києва. Його підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини, тіло якої знайшли в лісосмузі.

Попередньо, чоловік запросив неповнолітню на прогулянку, під час якої позбавив її життя.