Чоловік підірвався на гранаті у Кривому Розі: з'явилося відео моменту вибуху
8 серпня 2021 , 22:16Читать новость на русском
У Кривому Розі після обіду 8 серпня у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Очевидці події опублікували у мережі відео інциденту.
З'явилося відео вибуху
Інцидент трапився біля будинку на вулиці Кармелюка. Відомо, що внаслідок вибуху постраждав лише чоловік, який тримав гранату.
Важливо У Кривому Розі чоловік підірвав біля себе гранату: він у важкому стані
На кадрах з місця події видно як правоохоронці підходять до чоловіка. У той момент з його рук випала граната. Усі поліцейські швидко відбігли, а тоді пролунав вибух.
Чоловік вийшов і поклав гранату на землю. Ось йдуть із щитами. Його оточили. Заламали! Граната! Боже мій,
– вигукнув автор відео.
Дивіться відео вибуху гранати у Кривому Розі:
Що відомо про інцидент у Кривому Розі
- За даними ЗМІ, чоловік, який нібито є ветераном, прийшов до будівлі гірського комбінату з 2 вибухівками. Він вимагав, аби його впустили всередину, інакше – підірве вибухівку.
- Правоохоронці вели перемовини з нападником, однак марно. В один момент з руки чоловіка впала граната. Внаслідок вибуху постраждав лише він – чоловіку відірвало ногу.
- У поліції журналістам 24 каналу розповіли, що 61-річного постраждалого відвезли у лікарню. Він – у важкому стані. Втім інформацію про 2 гранати та те, чи є чоловік ветераном, правоохоронці не підтвердили.
- Наразі всі обставини події встановлюють.