Не пригостив сигаретою: п'яний чоловік неординарно помстився водієві у Дніпрі
Джерело:Патрульна поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі на вулиці Янтарній чоловік зателефонував у поліцію. Він сказав, що поблизу водій Ford – п'яний. Ба більше, має у машині автомат Калашникова. Як виявилось пізніше, це був неправдивий виклик. А помста за те, що водій просто не дав сигарету.
Коли патрульні прибули на місце ймовірного злочину, водій був тверезим і жодної зброї не мав. Така непересічна подія сталася 14 липня.
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Водій розповів поліцейським про ситуацію з сигаретою та вони зателефонували до підозрюваного. Патрульні попросили його вийти, щоб дізнатись усі деталі. 33-річний чоловік вийшов до поліцейських.
Чоловік подав на водія в поліцію, бо той не хотів дати йому сигарету / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини
Патрульні склали на нього адмінпротокол за неправдивий виклик. За це він має заплатити 850 гривень штрафу.Зверніть увагу!