Не пригостив сигаретою: п'яний чоловік неординарно помстився водієві у Дніпрі

У Дніпрі на вулиці Янтарній чоловік зателефонував у поліцію. Він сказав, що поблизу водій Ford – п'яний. Ба більше, має у машині автомат Калашникова. Як виявилось пізніше, це був неправдивий виклик. А помста за те, що водій просто не дав сигарету.

Коли патрульні прибули на місце ймовірного злочину, водій був тверезим і жодної зброї не мав. Така непересічна подія сталася 14 липня.

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Розлучився з жінкою

Водій розповів поліцейським про ситуацію з сигаретою та вони зателефонували до підозрюваного. Патрульні попросили його вийти, щоб дізнатись усі деталі. 33-річний чоловік вийшов до поліцейських.



Чоловік подав на водія в поліцію, бо той не хотів дати йому сигарету / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік був п'яним. Як пояснив він: розлучився з дружиною і вже кілька днів п'є алкоголь. Крім того, правоохоронці з'ясували, що чоловік уже раніше був засудженим.

Патрульні склали на нього адмінпротокол за неправдивий виклик. За це він має заплатити 850 гривень штрафу.