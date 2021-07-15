Про цей інцидент повідомили 14 липня. Зловмисником виявився 21 річний уродженець Миколаївщини.

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Вдарив ножем у живіт

Потерпілому 27 років і він є земляком підозрюваного.

Вони в той день випивали спиртне на вулиці Академіка Корольова.

Коли алкоголь закінчився, молодший хлопець хотів продовження.

Однак товариш відмовився купляти випивку власним коштом.

Тоді зловмисник вхопив ніж і вдарив потерпілого в живіт.

Перехожі помітили пораненого та викликали швидку.

Яке покарання за такий злочин

Підозрюваного майже одразу затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Зверніть увагу! В одному з сіл Самбірського району Львівщини 5 липня 44-річний чоловік побив свого батька. У момент скоєння злочину зловмисник був п'яний. Літній чоловік одразу помер від отриманих травм.