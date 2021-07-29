Проте зловмисника швидко знешкодили. Про інцидент повідомили в мережі 29 липня.

Інший випадок В Одесі на кондукторку тролейбуса напав неадекват із ножем

Що зняли камери

  • На відео, яке оприлюднили, видно, що це сталося о 10:27.
  • Чоловік зайшов у приміщення та почав говорити з працівниками сільради.
  • При цьому він тримав у правій руці великий кухонний ніж.
  • Потім він бере за плече одного з чоловіків, які з ним заговорили.
  • За спиною зловмисника пройшов хлопець у чорному одязі та врізко вхопив руку з ножем.
  • Він її викрутив і витягнув зброю.
  • Тоді кілька чоловіків повалили зловмисника на підлогу та викликали поліцію.
  • Яка причина цього інциденту – невідомо.

Чоловік заходить до сільради з ножем: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"