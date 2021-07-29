Чоловік прийшов з ножем у сільраду на Одещині: його знешкодили – відео
29 липня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Ху***ая Одесса"
У сільраду Фонтанської громади на Одещині прийшов чоловік із ножем. Він хотів з'ясувати стосунки з працівниками установи.
Проте зловмисника швидко знешкодили. Про інцидент повідомили в мережі 29 липня.
Інший випадок В Одесі на кондукторку тролейбуса напав неадекват із ножем
Що зняли камери
- На відео, яке оприлюднили, видно, що це сталося о 10:27.
- Чоловік зайшов у приміщення та почав говорити з працівниками сільради.
- При цьому він тримав у правій руці великий кухонний ніж.
- Потім він бере за плече одного з чоловіків, які з ним заговорили.
- За спиною зловмисника пройшов хлопець у чорному одязі та врізко вхопив руку з ножем.
- Він її викрутив і витягнув зброю.
- Тоді кілька чоловіків повалили зловмисника на підлогу та викликали поліцію.
- Яка причина цього інциденту – невідомо.
Чоловік заходить до сільради з ножем: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"