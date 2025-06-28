Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Чи стріляв чоловік з поїзда по дитині

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур розповіла, що офіційних звернень щодо стрілянини з поїзда не надходило.

У ході моніторингу соціальних мереж дана подія була виявлена працівниками поліції й зареєстрована у Єдиний облік заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Надалі буде проведена перевірка,

– пояснила Мазур.

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Також журналісти звернулися за коментарем до директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Костюка, аби з’ясувати, чи надходили звернення після інциденту, зафіксованого на відео.

За його словами, жодної інформації про такі виклики він не отримував.

Нагадаємо, напередодні на Вінниччині в електропоїзді "Козятин – Київ" сталася стрілянина внаслідок конфлікту між пасажирами. На щастя, минулося без постраждалих.