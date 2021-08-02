У Дніпрі чоловік вбив свою матір і жив з її трупом кілька днів
Джерело:24 канал
На Олександра Поля в Дніпрі знайшли труп жінки. Її напередодні вбив власний син. Про це в поліцію повідомила дочка потерпілої. Після вбивства зловмисник хотів вчинити самогубство.
Тіло жінки знайшли 1 серпня. Патрульна поліція Дніпропетровщини підтвердила сам факт події. Проте жодних деталей не надала.
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З квартири доносився неприємний запах
За даними "Дніпро Оперативне", інцидент трапився на проспекті Олександра Поля, 29. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що її мати і брат вже три дні не виходять на зв'язок. До того ж з їхньої квартири доноситься трупний запах.
Згодом поліцейські приїхали на місце події. Вони хотіли потрапити в квартиру, але зловмисник не відчиняв двері. Хоч сказав, що йому потрібна допомога.
Вбив кілька днів тому
Тоді на місце інциденту прибули рятувальники та слідчо-оперативна група. Вони зламали двері. Всередині приміщення був 41-річний чоловік. Він лежав на дивані, а навколо все було в крові. Біля нього на підлозі лежала 73-річна мати. На тілі в жінки виявили численні тілесні ушкодження.
Син неодноразово повторював, що вбив власну матір кілька днів тому. Також стало відомим, що зловмисник намагався вчинити самогубство. Чоловік різав руки та шию, намагався повіситися.Зверніть увагу! Нещодавно на Київщині трапився схожий моторошний випадок. 33-річний чоловік вбив свою матір під час сварки. Він смертельно вдарив її гантеллю приблизно 20 разів. Потім зловмисник зателефонував у поліцію і сказав, що знайшов жінку вже мертвою. Доки правохоронці працювали на місці злочину, чоловік наклав на себе руки.