Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Що відомо про вбивство у селі Водиця?

У четвер, 7 серпня, до поліції зателефонувала жінка і заявила про те, що її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. Вона припустила, що той з ножем напав на свою співмешканку.

На місце оперативно прибули правоохоронці. У будинку посеред кімнати вони виявили тіло 45-річної жінки з ножовим ранами шиї та ознаками удушення. Поряд перебував травмований власник помешкання, що проживав разом з загиблою.

Поліція встановила, що між парою виник побутовий конфлікт, після чого чоловік завдав жінці ушкоджень, несумісних з життям.

39-річний військовослужбовець СЗЧ спочатку задушив жінку, потім наніс їй ножове поранення, а вже після вбивства – відрізав собі статевий орган,

– пише журналіст Віталій Глагола.