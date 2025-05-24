Чоловік вистрелив у себе в укритті під час нічної атаки по Києву, він в операційній, – джерела

Вранці 24 травня у мережі з'явилося повідомлення про те, що у Києві чоловік застрелився в укритті. Інцидент стався на Виноградарі.

Мережею шириться фото із укриття, на якому зображено чоловіка у калюжі крові, передає 24 Канал.

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Що відомо

Джерела 24 Каналу у поліцїі повідомили, що чоловік намагався скоїти самогубство. Втім, підтверджень його загибелі немає. Попередньо, його забрали до лікарні. Він перебуває в операційній.

Телеграм-канали також пишуть, що киянин здійснив постріл у голову. Зазначається, що чоловік нібито був у неадекватному стані.

Зазначимо, що у ніч проти 24 травня Київ перебував під комбінованою атакою ворога. На місто летіли і сотні дронів, і 9 балістичних ракет.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ розповідали, що в Києві з вікна багатоповерхівки на вулиці Ревуцького випала жінка 1999 року народження, від отриманих травм вона загинула на місці. Столичні телеграм-канали зазначали, що загибла нібито забігла до під'їзду житлового будинку, піднялася на загальний балкон і стрибнула вниз. Ймовірно, дівчина тікала від батька та чоловіка, що намагалися її зупинити.